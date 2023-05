“Loyola-Gymnasium” për herë të dytë “Supershkollë”

Dymbëdhjetë nxënës të “Loyola-Gymnasium” kanë udhëtuar sot për në Bosnje dhe Hercegovinë, në kuadër të programit të shkëmbimit “Supershkollat”, zbatuar nga Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor – RYCO.

Këta nxënës do të qëndrojnë një javë në Gjimnazin Françeskan të Visokos, ku do të kenë rastin të njihen për së afërmi me kulturën dhe traditën e qytetit si dhe të shkëmbejnë përvoja të mësimnxënies.

Ky është viti i dytë që “Loyola-Gymnasium” është përfitues i grantit “Supershkollat”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe qeveria gjermane.