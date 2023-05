“Loyola-Gymnasium” zë vendin e parë dhe të tretë në Olimpiadën e “Ekonomiksit”-në shtator përfaqëson Kosovë në Sllovaki

Në garën për njohuri ekonomike “Olimpiada e Ekonomiksit”, organizuar nga Economic Fundamentals Initiative (EFI), dy nxënës të “Loyola-Gymnasium” në Prizren, janë radhitur ndër pesë më të mirët në nivel vendi- Blina Jëlliqi është radhitur e para, ndërsa Kledion Berisha, i treti.

Kjo arritje i dedikohet punës së drejtëprdrejtë të profesorit të ekonomisë, Arbër Bytyçit, por edhe të mbështetjes parezervë të drejtuesve të kësaj shkolle. Olimpiada e Ekonomiksit u mbajt këtë vit në Kosovë me iniciativën e Institutit „Riinvest“ në Prishtinë, ndërsa pjesëmarrmarrës ishin përfaqësues nga shumë shkolla të mesme të Kosovës.

Nxënësit fitues janë shpërblyer me nga 250€, ndërsa gara do të vazhdojë në nivel ndërkombëtar, në Sllovaki, në muajin shtator, ku nxënësit e „Loyola-Gymnasium“, bashkë me përfaqësuesit tjerë, do ta përfaqësojnë Kosovën.

„Loyola-Gymnasium“ është shkollë gjermane, e themeluar menjëherë pas luftës, ndërsa deri më tani është dalluar për arrritje të larta akademike. Pas përfundimit të shkollës së mesme, nxënësit e kësaj shkolle kanë mundësi të studiojnë në Gjermani, bazuar në marrëveshjet që shkolla ka me institucionet akademike gjermane.

Bashkëpunimi i „Loyola-Gymnasium“ me institucionet gjermane shtrihet edhe në kuadrin e shkëmbimeve të nxënësve e trajnimeve të mësimdhënësve, si me Friedrich-List-Gymnasium në Gemünden, Universitetin e Hildesheimit dhe Hannoverit, Universitetin e Siegenit, Qendrën për Pedagogji Injaciane-ZIP (Zentrum für Ignatianische Pädagogik) në Ludëigshafen, etj.

“Loyola-Gymnasium” nxënësve të vet u ofron edhe provimin e gjuhës gjermane DSD, si dhe ka një partneritet të fuqishëm me kompanitë e shumta gjermane në kuadër të Ausbildungs Initiative-shkollimit dual-profesional, ku tashmë në Gjermani studion një numër shumë i madh i nxënësve të kësaj shkolle.