Lufta në Ukrainë pengon transferimin e yllit të Tottenham në Rusi

Tottenham do të duhet t’i dëshmojë qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (MB) se paratë e Spartak Moskës për marrëveshjen e Davinson Sanchez nuk kanë ardhur nga një burim i goditur me sanksione për shkak të luftës me Ukrainën.

Qendërmbrojtësi ka qenë në bisedime për një lëvizje prej 13 milionë paund te Spartak, por Spurs mund të goditet me një çështje ligjore nëse ata finalizojnë marrëveshjen.

Ndërsa shefat e Premier League janë gati t’i thonë Tottenham-it se do të preferonin që ata të shmangnin një transferim të diskutueshëm, ata nuk kanë fuqinë për të ndaluar lëvizjen.

Ngjarja vjen pas vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë në mes të luftës së vazhdueshme në Ukrainë, e cila pa një përshkallëzim masiv në fillim të vitit 2022.

Këto sanksione përfshinin ngrirjen e aseteve ruse në MB.

Kjo si pasojë bëri që operacionet e Chelsea të ngriheshin të gjitha për shkak se ato ishin në pronësi të oligarkut rus Roman Abramovich. Ai fillimisht u ndalua të shiste klubin përpara se Todd Boehly të blinte Blutë për 4.25 miliardë paund.

Me drejtuesit e Premier League që duan që klubet të shmangin të bëjnë biznes me ekipet ruse, kjo e bën transferimin e Sanchez të pamundur edhe pse ai gjithashtu nuk ka rënë dakord ende për kalimin atje.

Sanchez, 27 vjeç, ka qenë te Spurs që nga viti 2017, duke u bashkuar nga Ajax në një marrëveshje prej 42 milionë paund.

Ai bëri vetëm tetë startime sezonin e kaluar për shkak të formës së dobët dhe duket se do të shitet. Ka pasur gjithashtu interes nga Real Betis, Sevilla dhe Galatasaray.

Kolumbiani ka luajtur 205 herë për skuadrën e Londrës Veriore.