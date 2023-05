Luizi dhe Kiara do të kurorëzojnë dashurinë me dasmë në finalen e Big Brother VIP Albania

Çifti i Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli dhe Kiara Tito janë kthyer në dy prej emrave më të njohur të momentit.

Ata gjatë qëndrimit të tyre në BBVA realizua një ceremoni martesore në kuadrin e ‘lojës’ ku edhe shkëmbyen puthjen e parë.

Por, në natën kur Kiara u largua për herë të dytë nga BBVA, Luizi vendosi që t’i prpozonte për martesë në një moment mjaft magjik.

Megjithatë duket se nuk do të përfundoj me kaq, kjo sepse dyshja do të kurorëzojnë dashurinë me martesë gjatë finales së BBVA.

Këtë e ka konfirmuar regjisori i Big Brother, Eduart Grishaj në emisionin e fundit të ‘Fun Club’.

I pyetur nëse Luizi dhe Kiara do të realizojnë në ceremoni të vërtetë të martesës gjatë finales së 6 majit, Grishaj e ka konfirmuar një gjë të tillë.

“Po, deri tani kanë bërë prova gjenerale, ata e kanë zgjedhur vetë të bëjnë dhe ne do të bëjmë të pamundur të jetë diçka madhështore”, ka thënë Grishaj.