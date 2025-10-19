14.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

By admin

Luljeta Veselaj Gutaj nga PDK-ja, është asambleistja më e votuar në Prizren.

Veselaj- Gutaj është ish-deputete e Kuvendit të Kosovës, kurse aktualisht drejton Drejtorinë e Arsimit në Komunën e Prizrenit.

Me punë, përkushtim dhe rezultate konkrete, ajo mori vlerësimin dhe besimin e qytetarëve me gjithsej 784 vota.

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Pas përfundimit të votimeve për zgjedhjet lokale, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka reaguar me një mesazh...
Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Pas fitoreve të arritura këtë javë, skuadrat e Lirisë dhe Vëllaznimit do të përballen të mërkurën në stadiumin “Perparim Thaçi” në Prizren, në një...

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e PDK-së

Suspendohen dy policë në Rahovec për keqpërdorim të detyrës

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

