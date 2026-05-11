Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Ish-deputetja dhe anëtarja e Partia Demokratike e Kosovës, njëherësh drejtoreshë e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka njoftuar se nuk do të kandifojë në zgjedhjet e 7 qershorit.
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
“Vendimi ka ardhur pas një reflektimi të gjatë dhe nuk ka qenë i lehtë, duke kujtuar përvojat dhe sfidat me të cilat është përballur gjatë proceseve të kaluara zgjedhore”, shkruan ajo në Facebook.
Veselaj-Gutaj e sheh shqetësim mënyrën e zhvillimit të proceseve zgjedhore, duke përmendur çështje që lidhen me transparencën, drejtësinë dhe ruajtjen e vullnetit të qytetarëve.
“Demokracia nuk përcaktohet vetëm nga fitorja ose humbja. Ajo përcaktohet nga guximi i qytetarëve për të marrë pjesë, për të folur dhe për t’i mbajtur institucionet përgjegjëse”.
Ajo u bëri thirrje qytetarëve që të mos heqin dorë nga pjesëmarrja në jetën demokratike, duke kërkuar mbrojtjen e votës dhe të lirive demokratike.
Veselaj-Gutaj tregon se do të mbetet e përkushtuar ndaj vlerave demokratike dhe angazhimit publik.
Ajo falënderon qytetarët për mbështetjen dhe besimin e dhënë ndër vite, duke shtuar se e ardhmja e demokracisë mbetet në duart e qytetarëve.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren