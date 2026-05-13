Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

By admin

Lumnije Rakaj ka njoftuar kandidaturën e saj për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e Partia Demokratike e Kosovës, duke theksuar se ky është kandidimi i saj i parë për zgjedhjet parlamentare.

Ai tregon se që nga themelimi i PDK-së ka qenë pjesë e angazhimit politik dhe shoqëror, duke përmendur përvojën dhe kontributin e saj në shërbim të arsimit dhe qytetarëve.

“Sot, me besim dhe përgjegjësi, kandidoj për herë të parë për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e PDK-së – partisë së vlerave të lirisë, shtetformimit, demokracisë dhe zhvillimit”, ka shkruar Rakaj.

Ajo ka shprehur mirënjohje për kandidatin për kryeministër Bedri Hamza, si dhe për kryetarin e Prizren, Shaqir Totaj, për besimin dhe mbështetjen.

Rakaj ka bërë të ditur se në listën e kandidatëve do të garojë me numrin 51.

