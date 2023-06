Macron: Javët në vijim do të kemi vendime të qarta për situatën në Kosovë

Presidenti francez Emmanuel Macron tha të enjten se kishte folur me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe se të dy kishin diskutuar dhunën aktuale në Kosovë me liderët e Kosovës dhe Serbisë, raporton Reuters.

Macron shtoi, në një mbledhje të liderëve politikë në Moldavi, se ai kishte rënë dakord së bashku me Scholzin dhe Vjosa Osmanin e Aleksandar Vuçiqin se do të kishte “vendime të qarta” në javët e ardhshme në lidhje me situatën në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.

Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë këmbëngulën të enjten se duan të zbutin situatën në terren, por treguan pak shenja të tërheqjes nga pozicionet e tyre kundërshtare. /Klankosova.tv