Madonna do të nisë turneun e riplanifikuar botëror në Londër, pasi e ka tejkaluar sëmundjen

Madonna ka njoftuar datat e riplanifikuara për turneun e saj të ardhshëm, me performancën e saj të parë që do të zhvillohet në Londër.

Turneu i ‘Celebration’ që shënon 40 vjetorin e saj në industrinë e muzikës, do të nisë më 14 tetor O2 Arena, tre muaj pasi fillimisht ishte menduar të fillonte në Kanada.

Këngëtarja 64 vjeçare u detyrua ta shtyjë turneun e saj në Amerikën Veriore, pasi pati një infeksion të rëndë bakterial në fund të muajit qershor.

Autorja e shumë hiteve kaloi disa ditë në kujdesin intensiv dhe vazhdoi shërimin e në shtëpi, por tani koncertet mund të vazhdojnë dhe kompania “Live Nation” konfirmoi datat reja.

Turneu do të fillojë në Londër, pastaj do të vazhdojë në Danimarkë, Spanjë, Portugali, Paris, si dhe qytete të tjera të mëdha evropiane. Madonna më pas do të udhëtojë për në Amerikën Veriore.