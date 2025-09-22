19.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Kulture

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

By admin

Kryetari i Shoqatës Kulturo-Artistike “Malësori”, Haziz Hodaj, ka bërë të ditur se shoqata është ftuar të marrë pjesë në një Festival Ndërkombëtar prestigjioz në Zvicër, ku do të prezantojë veshjen tradicionale hasjane, një nga elementët më të çmuar të trashëgimisë kulturore shqiptare.

Kjo veshje, e njohur për elegancën, simbolikën dhe historinë e saj të pasur, është cilësuar nga njohës të kulturës si “Mbretëresha e të gjitha veshjeve shqiptare”. Me këtë rast, do të nisin edhe procedurat zyrtare për futjen e Veshjes Hasjane në UNESCO, si pjesë e trashëgimisë kulturore jomateriale të njerëzimit.

“Së bashku kemi arritur rezultate dhe çmime të paimagjinueshme. Kemi sjellë në Kosovë trofe prestigjioze nga festivale ndërkombëtare, duke e kthyer punën tonë në një pasuri kombëtare”, deklaroi Hodaj.

Në mesin e këtyre sukseseve spikat edhe Festivalin “Hasi Jehon”, i cili nën përkujdesjen e SHKA “Malësori” është ngritur në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore shqiptare. Që nga viti 2022, ky festival ka fituar statusin aset i mbrojtur i Trashëgimisë Kulturore, duke zënë vend të veçantë në hartën kulturore të botës shqiptare.

“Kjo është pa dyshim një nga arritjet kulmore të SHKA ‘Malësori’ – një moment krenarie për çdo hasjan dhe për çdo shqiptar”, ka shkruar Hodaj në Facebook.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Më Shumë

Fokus

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

Në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit është pasuruar fondi historik me një objekt të çmuar, koburja origjinale e Hodo Pashë Sokolit, komandantit të...
Fokus

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

 Pas publikimit të fotografisë së takimit të tij me deputetin e Vetëvendosjes, Arbër Rexhaj, kandidati i Nismës Socialdemokrate për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Nezir...

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne