Sport

Malisheva nënkampione, Llapi në barazh, kjo është tabela e Superligës

By admin

Më ndeshjet e sotëm tashmë edhe zyrtarisht është mbyllur sezoni 2025-2026 në Superligën e Kosovës në futboll.

Tashmë dihet verdikti përfundimtare i këtij sezoni.

Vëmendja kryesore e xhiros së fundit ishte në suksesin historik të Malishevës, e cila për herë të parë në histori të klubit e mbyll kampionatin në pozitën e dytë, duke u shpallur nënkampione e Kosovës.

Ky sukses u sigurua pas fitores dramatike 3-2 ndaj Dritës. Për Malishevën shkëlqyen Mevlan Zeka, i cili realizoi dy gola, si dhe Besnik Ferati. Drita kishte marrë epërsinë në pjesën e parë me golat e Oniks Grezdës dhe Mike Artur, por nuk arriti ta ruante rezultatin.

Në ndeshjet e tjera të javës, Dukagjini regjistroi fitore minimale 1-0 ndaj Ballkanit, me golin vendimtar të Mërgim Pefqelit.

Gjilani triumfoi në një ndeshje të luftuar ndaj Prishtinës së Re me rezultat 3-2. Për skuadrën gjilanase shënuan Armend Thaqi, Blerind Morina dhe Senad Jaroviq, ndërsa për Prishtinën e Re realizuan Rion Rushiti dhe Astrit Berisha.

Një fitore shumë të rëndësishme për mbijetesë e siguroi edhe Drenica, e cila mposhti Prishtinën me rezultat 2-1 në stadiumin “Fadil Vokrri”. Për Prishtinën shënoi Albin Krasniqi, ndërsa për Drenicën realizuan Iqballa Jashari dhe Indrit Prodani.

Ndërkohë, Llapi arriti fitore 3-2 ndaj Ferizajt, megjithatë do të detyrohet të luajë në ndeshje barazhi për të siguruar qëndrimin në elitën e futbollit kosovar.

Previous article
Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit
Next article
VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Më Shumë

Lajme

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Islam Thaçi, invalid i luftës, ka folur për Masakrën e Tusuzit në 27-vjetorin e shënimit të saj. Në një intervistë për gazetarin korrespodent të “Ora...
Lajme

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa vranësira më të dendura...

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Edicioni i katërt i “Prizren Rock & Blues Festival”, spektakolar dhe energjik si asnjëherë më parë

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Charlotte FC me ofertë për Vedat Muriqin

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

Aksidentohet një kamion në autostradë, dy persona kërkojnë ndihmë mjekësore

Tetë zyrtarë policorë nderohen me Medalje për Shpëtim Jete

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Në Prizren shënohet 27-vjetori i operacionit të UÇK-së `Shigjeta`

Lajmet e Fundit