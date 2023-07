Policia e Kosovës ka arrestuar një burrë në Malishevës i cili dyshohet për sulm seksual dhe tentim vetëvrasje.

Rasti sipas policisë ka ndodhur me 31 maj, mirëpo ai është arrestuar të hënën më 3 qershor.

I dyshuari është dërguar në mbajtje.

Raporti i plotë:

SULM SEKSUAL /TENTIM VETËVRASJE

Malishevë 31.05.2023. Lidhur me rastin me datën 03.07.2023 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, i cili pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.