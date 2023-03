Malishevë: Qatar Charity shpërndau 300 pako ushqimore dhe miell për familjet malishevase në nevojë

Nuk është ndihma e parë e Qatar Charity në komunën e Malishevës. Kjo organizatë me programin e vet përmes hapjes së puseve për ujë të pijes për familjet të cilat kanë nevojë po vazhdon programin e ndihmave edhe me shpërndarjen e 300 pakove ushqimore dhe miellit për familjet në nevojë.

E tëra kjo ndihmë po bëhet edhe me asistimin e zyrtarëve të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale, të cilët kanë falënderuar Qatar Charity për këto ndihma që po i ndanë për familjet në nevojë të komunës së Malishevës në muajin e shenjtë të Ramazanit.

Përfaqësuesi i Qatar Charity ka theksuar se projekti për puset me ujë të pijes dhe kjo me pako ushqimore e miell nuk do të jenë ndihma të vetme.

