Manchester United kërkon adoleshentin e Brighton

Adoleshenti i Brighton, Evan Ferguson do të jetë në listën e ngushtë të Manchester United këtë verë, sipas Football Insider.

Ferguson, 18 vjeç, ka shënuar tre gola dhe ka dhënë dy asistime nga 10 ndeshje në Premier League — si dhe tre gola në katër ndeshje në FA Cup — pasi u promovua në ekipin e parë nga Roberto de Zerbi këtë sezon.

Sulmuesi i Republikës së Irlandës është zhvilluar shpejt dhe është bërë lojtari më i ri i Brighton-it kur bëri debutimin e tij kundër Burnley-t në vitin 2022.

Ndërkohë, Ekstra Bladet thotë se United ka interes për nënshkrimin e Rasmus Hojlund të Atalantës. 20-vjeçari ndërkombëtar nga Danimarka ka shtatë gola në 23 ndeshje në Serie A këtë sezon dhe është një tifoz i vetë-rrëfyer i Man United. Ai gjithashtu ka bërë krahasime në stil me sulmuesin e Man City, Erling Haaland.

Objektivat prioritare të United-it për verën do të përfshijnë Victor Osimhen të Napolit, Benjamin Sesko të RB Leipzig dhe, nëse ai vendos kundër nënshkrimit të një kontrate të re me Tottenham Hotspur, Harry Kane. Megjithatë, të gjitha do të kushtonin mbi 100 milionë euro për t’u nënshkruar. Albanian Post