Manipulimi i madh i shoqërive të fshehta që kontrollojnë e sundojnë botën!

Shkruan: Avdi Ibrahimi

Që në moshë rinore më ka interesuar dhe kam lexuar shkrime e libra nga autor të ndryshëm kush sundon botën? Më është dashur që nga ajo moshë e re, e deri në ditët kur po i afrohem ngadalë pleqërisë të njihem së paku më këtë të vërtetë.

Sejcili prej nesh kërkon të gjejë në jetë paqen e lumturinë e cila është diçka e shtrenjtë për të gjithë njerëzimin e rruzullit toksorë, ndaj shpesh herë më ka preokupuar mendimi pse shumicën e botës njerëzore e sundon, dhe e kontrollon jetën e tyre një pakicë e shoqerive te fshehta, a thua vërtetë shumica njerëzore të jenë kaq të pafatë e kaq të padijëshëm në botën njerëzore?

Ndaj pyes kush është ajo fuqi e padukshme, e kaq mire e maskuar që ka krijuar gazra helmuese, armët e zjarrta, bombat atomike, për shkatrrimin masovik të njerëzimit? Për këtë po përpiqem me qëllimin më të mirë të ndihmoj në mënyrën time shoqërinë të cilës i përkasë, që ajo të informohet e të mësoj gjërat që nuk i di për t’u mbrojtur, njëkohësisht për t’u liruar nga armiqtë e mbrendshëm e të jashtëm që ka në atdheun e vetë, ngase pjesa më e madhe popullatës së çdo populli të botës ndodhet në padituri, ndaj mendohet se kjo shtresë jeton në lumturi, por bindja ime është se kjo lumturi është e përçasme, por dija është në dorën e pakë njerëzve që zë majat e piramidës janë klasa sunduese që kontrollojnë dhe sundojnë popujt e botës, ata nuk thonë të vërtetën kur japin informacion publik, përkundrazi dizinformojnë e manipulojnë opininonin, ata për interesat e tyre duan që njerëzimin sa më gjatë që munden ta mbajnë në gjendje paditurie, t’i mbajnë në frikë të përhershme duke ua kontrolluar mendjet pë t’i futur në konflikt të pafund me vetvetën. Për këtë ata kanë në posedim kapitalin botëror që udhëhiqet nga familjet e mëdha të britanikëve Uinsdorët, Rotshildët, Rokfelerët e të tjerë.

Klika që kontrollon e mban nën sundim gjininë njerëzore, thonë studiues e autor të ndryshëm, si në këtë rast autori i librit “Konspiracioni Botëror”, dhe “Sekreti më i Madh”, David Icke, ata që sundojnë botën nga lashtësia deri në ditët tona janë “Vëllazëria Babilonase”, të cilët janë të përgaditur në nivel të lartë të piramidës që posedojnë dije shumë të përparuar e të fshehtë që i ruajnë në tepër sekret, siç është rasti i familjës së madhe britanike Uinsdorët, Rotshildët, familjet mbretërore e aristokrate evropiane, Rokfelerët, estabilishmenti në SHBA, që i përkasin presidentët amerikan, pronaret e tokave, të industrisë, tregtisë, bankat dhe administratorët që konsiderohen persona të sigurt të tyre.

Është ky klan sundimtar që kanë themeluar dinastitë mbretërore, aristokracinë dhe klerin evropian, për ta shtrirë më pastaj pushtetin e tyre në gjithë botën: -mbi të gjitha nëpërmjet Perandorisë së “madhe” britanike. Ata vetëm në SHBA kanë patur 33, president, që kanë qenë të lidhur gjenetikisht me dy persona, me Mbretin Alfred i Madh i Anglisë dhe më Karlin e Madh, monarkun e famshëm francez të shekullit IX.

Çka është më rëndësi për të ditur kjo klikë sunduese e popujve të botës vepron në hije, jasht sundimit publik.

Në historinë e mistereve mbetën shumë gjëra pa u zbërthyer ngase ato janë shkruajtur nga njerëz që kanë kryer shkolla mistike, ndoshta disa prej atyre librave misterioz mund edhe të mos dëshifrihen kurrë sepse ato janë shkruajtur me kode e figura të fshehta nga mjeshtër të mëdhenj me mendje të ndritur që kanë parashikuar të ardhmën e ndryshimit të madh të botës natyrore dhe njerëzore, që kanë dhënë burime të rëndësishme e më vlerë për mendjendriturit që posedojnë aftësi ezoterike në misticizëm. Lexuesi i arsyeshëm duhet të kuptoj ashtu siç kam kuptuar edhe vetë se të gjitha ngjarjet që nga lashtësia e deri në ditët tona që janë shkruajtur prej tyre sado që thonë se i janë përmbajtur së vërtetës nganjëherë ma thotë mendja se në ato libra nuk gjendet e gjithë e vërteta, por ka sasi të konsiderueshme informacioni, të cilën ata mund të mos e kanë ditur, përpjekja për të ardhur deri të e vërteta mund të kenë pasur mangësi të dyshimta gjatë studimeve apo hulumtimeve të tyre për shoqëritë e fshehta.

Përderisa po shkruaja për temën në fjalë në televizionin mediatik në TopChanel më ka rastisur të shikoj emisionin “Enigma”, bota e dijës të përgaditur nga autori Nadir Mura, librat më misterioz të botës:

-Libri: “Bibla e Djallit”, (sekreti i djallit – mesjetar), i shkruar në 312 fletë lëkure të gomarit, që u shkrua mbrenda një nate nga murgu Hermanos i cili është autor i librit misterioz të shkruar pa bërë asnjë gabim dhe libri ende është i padeshifruar!

-Libri: “Volumi i Aleksandrisë”, libër misterioz që ka shpëtuar kur është djegur Biblioteka Aleksandria që ishte themeluar nga Ptolemeu në Egjipt për nder të Aleksandrit të Madh. Cezari këtë liber e kishte konsideruar shumë të rrezikshëm e më plotë mistere!

-Libri: “Dorshkrimi Vajniq”, i shkruar nga një tregtar polak që përmban dije univerzale të njerëzeve me dije të larta misterioze, është ky libri më i padeshifruar në botë!

-Libri: “Nekronomikon”, (libër për të vdekur), me përmbajtje të mistershme i shkruar nga një magjistar i Jemenit, libri ka mbetur në duart e masonëve!

-Libri: ”Doktrina Sekrete”, vargjet janë shkruajtur nga Helena Glabocki, një grua e mistershme, libri ndodhët në një manastir tibetian!

-Libri: “Shpirti merr Jetë”, liber misterioz e një morie vdekjesh misterioze!

-Libri: “Kodeks”. Kodiku i Beratit, është kodifikuar si libri më enegmatiku në botë, është gjetur në Kishën e Klasë së Beratit dhe daton në kohën e Justinianit të Madh të Dardanisë (482-565), Perandor i Bizantit.

Gjithashtu në librin “Sekreti më iMadh”, të autorit David Icke, po aty faqe 16, shkruhet: -Në Balbek, në verilindje të Bejrutit, në Liban ndodhën tre blloqe guri, secila me peshë 800, tonelata janë të vendosura lart mbi një mur. E gjithë kjo është realizuar mijëra vjet para Krishtit! Në Peru janë Vijat Nazake misterioze.

Dijet që kanë krijuar këto mrekulli si ato të Nazakës, të Balbekut, Piramidës së Madhe të Gizës dhe krijime tjera të mahnitshme në vende të ndryshme të botës, na lejon të kuptojmë se këto mrekulli të mbetura si dëshmi e lashtësisë tregon se para nesh ka jetuar një racë e përparuar në mes njerëzish mjaft primitiv, që ndaj bindjen time se kjo racë e përparuar ishin pellazgo-ilirët, që përshkruhet edhe në Testamentin e Vjetër (Beslidhja e Vjetër), se kjo racë e përparuar njerëzore është parë si “perëndit” ngase ata krijun mrekulli të tilla teknologjike, ndaj edhe janë si “perëndi” nga një popull i paaftë për të kuptuar zotësi të tilla, për këtë Homeri autiri i librit të “Iliadës” dhe “Odisesë”, Pellazgët-Ilirët i ka quajtur “Popull Hyjnor”.

Manipulimi i madh i shoqërive të fshehta që kontrollojnë e sundojnë botën (3)

Siç kemi theksuar më lartë “Vëllazëria Babilonase” që nga zanafilla zotëron dije të larta dhe krijoi shkollat e saj misterike, që simboli i besimit të tyre ishin, Dielli, zjarri, gjarpëri e të tjera, Dielli qe kult adhurimi i popullsisë botërore mbasi përbënë dhuntin natyrore nxehtësinë dhe dritën që efekti i tij është jetëdhënës për rritjen dhe zhvillimin e njerëzimit e bimësisë mbi mirëqenien e botës bimore, njerëzore e shtazore, simbol i gjarpërit është i traditës hebaraike që konsiderohej prej tyre si engjulli serafinë ose i “gjarprinjëve të zjarrtë”, simboli i zjarrit u bë perëndia Prometeu, që u vodhi zjarrin (dijën) perëndive dhe ja dha njerëzve. Sipas teksteve dhe legjendave të lashta thuhet: -themeluesi i Babilonisë ka qenë Nimrodi që mbretëroi bashkë më të shoqën mbretëreshën Semiramidë, ai përshkruhej të ketë qenë ”tiran i fuqishëm” dhe njeri prej “gjigandëve”.

Vëllazëria, sot është Londra ku kanë vendosur shtabin e tyre që e konsiderojnë si “Troja e Re”, në ghuhën pellazge-ilre-shqipe “Trojë” do të thotë “Tre vende”, që besimi i krishter e ka huazuar qysh nga bota e lashtë dhe e quajnë Trinitet, Homeri në “Iliadë”, bënë të njohur se Troja është themeluar nga Dardani, biri i perëndisë pellazge Zeusi. Troja u shkatërrua në vitin 1200 para Krishtit, Enea fisnik Dardan u largua bashkë me ata që shpëtuan prej popullit të tij që fillimisht u vendos në Itali, aty u martua me të bijën e mbretit Latin, që më vonë prej tij rrodhi perandoria romake. Nipi i Eneas, Brutusi ka zbarkuar në Britani të Madhe rreth vitit 1103 para Krishtit me një grup trojanësh, princi Trojan sipas disa dokumenteve e të dhënash uëlsiane; “Brutusi qe pritur nga tri fise britanësh që e shpallën mbret. Ai themeloi pastaj qytetin “Caer Troia” – Troja e Re”, pjesa më e madhe e njerëzve të planetit Tokë nuk e dinë se Londra, faktikisht është Troja e Re”.

Vëllazërisë Babilonase, besimi fetar i ka shërbyer për realizmin e planeve të tyre mbi sundimin e botës, të gjitha besimet e mëdha fetare, induizmi, krishterimi, judaizmi,dhe islamizmi kanë lindur në Lindjen e Mesme e të Afërt. Në faqen 113 të librit “Sekreti më i Madh”, Icke shkruan: -Qëllimi i këtyre besimeve ishte ai i burgosjës së mendjës dhe i shtypjes së emocioneve nëpërmjet frikës dhe ndjenjës së fajit.

Ata zakonisht bazohen mbi një farë figure “perëndi shpëtimtare”, si Jezeuesi apo të Muhametit, dhe vetëm duke besuar tek ata e duke ndjekur urdhërat e tyre mund të gjeshë “Perëndinë” e të shpëtosh.

Kjo është saktësisht ajo që thoshin priftërinjtë babilonas për Nimrodin, kur vunë në zbatim një program kontrolli nëpërmjet besimit fetar. Në shkollat misterike është prania e: ”12 apostujve (dishepujve), kalorës ose ithtar që rrethojnë perëndinë”. Numri 12 është një shprehje kodike për të treguar 12 muajt e vitit si është shenja e zodiakut perms të cilave kalon Dielli, “perëndia”, i simbolizuar nga numri 13, që vlenë të cekim se Pitagora ka patur një jetë aktive folozofike nga Italia e Jugut qysh në vitete 525 dhe 500 para Krishtit, i cili në doktrinën e tij filozofike fetare kishte dhënë idenë shkencore se të gjitha sendet janë numra. Gjithashtu në Librin e zbulesës Semiramida mban një kurorë me 12 yje. Poashtu edhe simboli i bashkimit Evropian ka një rreth të formuar me 12 yje, që rrjedh nga Vëllazëria.

Atëherë sejcilit prej nesh na shkon në mendje athua vërtet Bibla është fjala e Perëndisë…? Për këtë pyetje mund të gjindet përgjijgja e David Icke i cili ka shkruajtur se: -Bibla është shkruar me kodin ekzoterik të shkollave misterike. Çdo anëtar që arrinte nivelin më të lartë të shkollave misterike egiptiane quhej Muse, Mose ose… Moisi. Ndërsa sofisti filozof i periudhës antike Protagora ka dhënë mendimin se njerëzit duhet të edukohen në ruajtjen dhe respektimin e zakoneve, ligjeve, rregullat morale, dhe traditat e tyre, njëkohësisht Ai për çështjën e fesë ka mbajtur një qëndrim duke thënë se: -pamundësia për të njohur me siguri ekzistencën dhe natyrën e perëndive nuk duhet të na pengojnë në adhurimin e perëndive. Për këtë qëndrim relativizues është kritikuar ashpër nga Sokrati dhe Platoni.