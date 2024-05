MASHTI cakton datat kur do të mbahet testi i arritshmërisë

Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe Inovacinit ka marrë vendimin për datat kur do të mbahet testi i arritshmërisë në këtë vit.

Pjesa e parë e testimit do të mbahet me 26 qershor dhe do të mbajë njohuri nga gjuha amtare, gjuha angleze, historia dhe gjeografia.

Ndërsa pjesa e dytë më 28 qershor.

Kjo pjesë do të mbajë njohuri për lëndën e matematikës, informatikës, kimisë, fizikës dhe biologjisë.

