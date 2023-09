MASHTI për librat: Janë procesuar pagesat për 130 mijë aplikantë

Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë procesuar pagesat për 130 mijë aplikues për subvencionim për blerjen e librave shkollorë.

“Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), njofton se deri sot nga platforma eKosova kemi pranuar 178,580 aplikime nga të cilat, 105,404 aplikime nga klasat I-V për tekste dhe materiale shkollore dhe 73,176 aplikime nga klasat 6-9, të cilët tashmë i kanë tekstet shkollore dhe kanë aplikuar për mbështetje për materiale shkollore. Platforma do të jetë e hapur për aplikim deri në fund të muajit shtator”, njofton MAShTI.

Sipas MASHT-it, nga Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe Inspektorati i Arsimit nuk është raportuar për asnjë shkollë në Republikën e Kosovës që nuk është duke e mbajtur procesin mësimor për shkak të mungesës së teksteve.

“Nga MAShTI janë procesuar për pagesë pas verifikimit 130,000 aplikantë dhe në fillim të javës së ardhshme do të procedohet pjesa tjetër. Kjo procedurë po vazhdon dhe të gjithë aplikantëve do të ju transferohen mjetet. Jemi në koordinim edhe me institucionet relevante që transferimi të bëhet në intervale sa më të shpejta kohore”, njoftkn MASHT-i.

Platforma eKosova ka 812,000 përdorues të cilët marrin shërbime.

Ndër shërbimet tjera është edhe moduli për aplikimin për tekstet dhe materialet shkollore, i cili është i thjeshtë dhe zgjatë shumë pak. eKosova ofrohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit e cila po vazhdon të ofrojë mbështetje në funksionimin e platformës.

MASHTI bëm me dije se për ta lehtësuar edhe më shumë këtë proces të aplikimit për pjesën e mbetur të atyre që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të aplikojnë, do të ofroher edhe asistencë fizike nëpër komuna.

“Lokacionet për secilën komunë do t’i bëjmë publike bashkë me institucionet tjera mbështetëse.Për informimin tuaj, procesi i furnizimit me tekste shkollore me këtë praktikë është shumë më i shpejtë sesa me praktikat e aplikuara në vitet e mëhershme.I falënderojmë të gjithë prindërit, mësimdhënësit dhe të gjithë punëtorët e arsimit për angazhimin në këtë proces”, njofton MASHTI.