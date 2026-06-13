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Mbahet në Prizren edicioni jubilar i Konferencës Mbarëkombëtare të Arkivistikës

By admin

Në Prizren është shënuar edicioni jubilar i Konferencës Mbarëkombëtare të Arkivistikës, duke mbledhur përfaqësues të institucioneve arkivore, akademike dhe kulturore nga Kosova dhe Shqipëria.

Konferenca shënoi dhjetë vjet bashkëpunim në ruajtjen, studimin dhe promovimin e trashëgimisë dokumentare shqiptare. Gjatë aktivitetit u vlerësua roli i arkivave si pjesë e rëndësishme e kujtesës institucionale dhe kombëtare, si dhe kontributi i tyre në kërkimin shkencor dhe hartimin e politikave publike.

Në këtë jubile u theksua rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional, shkëmbimit të përvojave profesionale dhe forcimit të lidhjeve kulturore e akademike në hapësirën mbarëshqiptare.

Në konferencë morën pjesë zëvendësministrja e Kulturës, Nora Arapi Krasniqi, sekretari i përgjithshëm i MKT-së, Bislim Bislimi, drejtori i përgjithshëm i Arkivave të Republikës së Shqipërisë, Auron Rrokaj, si dhe rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Mentor Alishani./

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