Mbappe dëshiron të përfundojë kontratën me PSG-në edhe nëse ulet në stol

Kylian Mbappe është i vendosur të luajë pjesën e mbetur të kontratës së tij me Paris Saint-Germain sezonin e ardhshëm, edhe nëse kjo çon në uljen e tij në stol nga klubi francez, sipas raporteve.

Superylli parisien, 24 vjeç, ka refuzuar një rinovim të kontratës me PSG-në këtë verë pasi zbuloi planin e tij për t’u larguar nga “Parc de Princes” verën e ardhshme, kur i skadon marrëveshja aktuale.

Mbappe, i cili refuzoi Real Madrid-in për të nënshkruar një marrëveshje 650,000 paund në javë me gjigantët francezë vitin e kaluar, njoftoi se nuk do të shkaktojë zgjatjen njëvjeçare të kontratës së tij me PSG.

Në përgjigje, shefat e “Parc de Princes” i thanë Mbappe-s se ai ose duhet të pajtohet me zgjatjen ose të largohet nga klubi këtë verë, duke lejuar PSG-në të mbledhë një tarifë të konsiderueshme në vend që ta humbasë atë me një transferim të lirë vitin e ardshëm.

Besohet se Mbappe është i vendosur të mos pajtohet me të dyja opsionet, edhe nëse rrezikon të durojë një sezon jashtë fushës.

Ish-ylli i PSG-së, Adrien Rabiot u pezullua nga klubi në vitin 2019 për refuzimin për të zgjatur të ardhmen e tij në “Parc de Princes”.

“Mbappe do të jetë te PSG sezonin e ardhshëm”, ka pohuar gazetari i “RMC”, Daniel Riolo, i cili ishte i pari që raportoi lëvizjen e Lionel Messi-t në “Parc de Princes” në vitin 2021.

“Edhe nëse ata (bordi i PSG) e vendosin në stol, Mbappe qëndron te PSG. Ai është i gatshëm ta pranojë këtë situatë. Mënyra e vetme për PSG-në është të luajë ashpër dhe t’i thotë Mbappe-s se, sepse ai nuk rinovoi, do të qëndrojë në stol gjatë gjithë sezonit”, theksoi gazetari.

Kryetari i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi këmbënguli se do të ishte “e pamundur” që Mbappe të largohej falas në zbulimin e menaxherit të ri të klubit, Luis Enrique.

“Ne duam që ai të qëndrojë, por ai nuk mund të largohet falas. Kishte një marrëveshje verbale dhe ai e kishte diskutuar në një intervistë. Dhe u trondita shumë kur mësova se ai kishte vendosur të largohej falas”, tha Al Khelaifi.

“Është shumë zhgënjyese sepse Mbappe është një djalë fantastik, një zotëri i vërtetë dhe të largohesh falas, duke dobësuar klubin më të madh në Francë… Kur mora vesh lajmin, u trondita dhe u zhgënjeva”.

“I takon atij që të vendosë vetë javën e ardhshme, ose më së shumti në dy javët e ardhshme. Dhe nëse ai nuk dëshiron të nënshkruajë një kontratë të re, dera është e hapur”.

“Kjo është për të dhe për të gjithë të tjerët. Askush nuk është më i madh se klubi, asnjë lojtar, madje as unë. Është shumë e qartë”, përfundoi kreu i klubit të PSG-së.