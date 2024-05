Mbappe e ka marrë tashmë numrin 10 nga Modric, por kroati mund të preket nga propozimi i ri i francezit

Kylian Mbappe do të transferohet nga Parisi në Madrid këtë verë. Kjo dihet prej disa kohësh, por deklaratat e fundit të presidentit të PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, ende ngjallin dyshime se një kthesë është e mundur.

Megjithatë, siç shkruan sot gazeta e njohur Le Parisien, Mbappe me siguri do të largohet falas nga PSG në verë dhe do të bëhet lojtar i Real Madridit.

Jo vetëm kaq, pasi Mbappe i ka bërë tashmë dy lëvizjet e para si lojtar i ri i Los Blancos. Përfaqësuesi francez vjen në Madrid si superyll me statusin e lojtarit të parë të klubit dhe si i tillë ka të drejtën e disa kërkesave që lojtarët e tjerë nuk i kanë.

Le Parisien shkruan se ai i ka paraqitur tashmë dy kërkesa të tilla Florentino Perez. Më saktësisht, një kërkesë dhe një propozim.

Mbappe kërkoi t’i jepet numri 10, numri që mban Luka Modric në shpinë dhe Real Madridi thuhet se ka pranuar që t’ia heqë numrin kroatit pa asnjë problem.

Pjesa e dytë e rrëfimit është një propozim që, siç shkruajnë francezët, ka të bëjë sërish me Modricin dhe “mund ta prekë atë”.

Përkatësisht, Mbappe u ka thënë drejtuesve të Real Madridit që në vend të Modricit të sjellin mesfushorin portugez Vitinha, bashkëlojtarin e tij aktual nga PSG.

Mediat franceze nuk bëjnë të ditur se çfarë përgjigje ka marrë Mbappe ndaj këtij propozimi, por thonë se një deklaratë e tillë me siguri nuk do ta ndihmojë marrëdhënien e klubit me Modricin, nëse mesfushori kroat sezonin e ardhshëm do të jetë në klub. /Telegrafi/