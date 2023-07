Mbappe kërkon 240 milionë euro nëse transferohet në një ekip tjetër

Për të tretin vit radhazi, Kylian Mbappe është në qendër të tregut të transferimeve, pasi i ka dërguar një letër Paris Saint-Germain-it për t’i treguar se dëshiron të qëndrojë edhe një vit, por nuk ka në plan të aktivizojë opsionin për të vazhduar kontratën e tij përtej vitit 2024.

Mbappe potencialisht i disponueshëm këtë verë nuk ishte në planet e Real Madridit dhe, për momentin, sulmuesi francez nuk është ende pjesë e programit kur bëhet fjalë për forcimin e skuadrës.

Problemi që ka gjetur Mbappe është se kafazi i artë në të cilin ai ka jetuar vitin e fundit ka nënkuptuar heqjen dorë nga tituj të mëdhenj dhe çmime individuale, transmeton Klankosova.tv.

Ajo që nuk ka dyshim është se sulmuesi është sportisti më i paguar në botë për shkak të koncepteve të ndryshme që shkojnë paralelisht me futbollin modern, si një bonus nënshkrimi, rinovimi i kontratës dhe çfarëdo tjetër që mund të imagjinoni dhe kjo do të thotë të ardhura shumë milionëshe për francezin që nuk do të ishin të njëjta nëse ai një ditë bëhet lojtar i Real Madridit.

Vetëm Fayza Lamari, Nasser Al-Khelaifi dhe vetë lojtari e dinë saktësisht se sa fiton, por MARCA mund të raportojë se sulmuesi kërkon 240 milionë euro në rast se do të transferohet këtë verë.

Por, në Real Madrid ata nuk besojnë se do të nënshkruajnë me Mbappe këtë verë dhe se do ta marrin atë vetëm nëse ai nënshkruan kontratën e tij pasi të jetë në gjendje të negociojë nga 1 janari 2024.

Siç kanë konfirmuar burimet brenda klubit për MARCA, Mbappe nuk do të shkojë në “Santiago Bernabeu” këtë verë.