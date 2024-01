Kylian Mbappe ka thënë se e ndjen mungesën e Lionel Messit si bashkëlojtar.

Francezi dhe argjentinasi ishin së bashku në skuadrën e Paris saint Germanin. Tashmë Messi është pjesë e Inter Miami në MLS e Mbappe vazhdon ende të jetë në Paris.

“Të luajë me Leo Messin është përfundimisht diçka që më mungon shumë. Ju gjithmonë e ndjeni mungesën e një partneri si Messi. Për një sulmues si unë, i cili pëlqen të sulmojë hapësirat, me të ju jeni të sigurt që mund ta keni topin në këmbë. Ishte një luks që me shumë mundësi vetëm ai mund ta dhuronte”, është shprehur Mbape për “Amazon Prime Sport”. Përkundër kësaj, të luaja me Messin ishte diçka speciale”.rtklive