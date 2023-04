Mbappe nuk do të largohet nga PSG në verë, por është i pakënaqur me klubin francez

Kylian Mbappe nuk do të largohet nga Paris Saint-Germain në verë me gjigantët francezë duke e konsideruar sulmuesin si “të patransferueshëm”, raporton Mundo Deportivo.

Sulmuesi 24-vjeçar francez do të hyjë në sezonin e fundit të marrëveshjes së tij me PSG-në në verë, megjithatë, raporti sugjeron se Les Parisiens nuk do ta lejojë kapitenin e tyre të largohet, pavarësisht se çfarë oferte marrin.

Ndërsa klubi është i prirur për ristrukturim gjatë verës, ata e shohin Mbappe-n si jetik për planet e tyre të ardhshme.

Pavarësisht se PSG ka besim se mund ta mbajë atë gjatë verës, Mbappe është përfolur të jetë i pakënaqur në klub, me grindjen e tij të fundit të profilit të lartë me drejtuesit e Ligue 1 që rezultoi nga lojtari që besonte se ai u shfaq shumë i dukshëm në promovimin për biletën e tyre të sezonit.

Skuadra e Ligue 1 ka duruar një sezon zhgënjyes, pasi u eliminua nga Champions League në fazën e raundit të 16-të, si dhe u eliminua nga Coupe de France në të njëjtën fazë nga Marseille në shkurt.

Raportohet se për të siguruar sukses kontinental sezonin e ardhshëm, klubi mund të lejojë lojtarët kryesorë si Lionel Messi dhe Neymar të largohen.

Mbappe ka qenë pjesë përbërëse e PSG-së këtë sezon, duke shënuar 31 gola në të gjitha garat, me ndonjë zëvendësues që nuk ka gjasa të jetë në gjendje të përputhet me aftësitë e sulmuesit në gol. Albanian Post