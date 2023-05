Mbappe nuk largohet nga PSG-ja

Kylian Mbappe ka premtuar se do të qëndrojë në Paris Saint-Germain sezonin e ardhshëm, pasi u shpall Lojtari i Vitit në Ligue 1 për të katërtën herë radhazi.

Sulmuesi është lidhur me një largim nga skuadra franceze, me Real Madridin që raportohet se është ende i interesuar për lojtarin pasi ai refuzoi që ata të nënshkruajnë një marrëveshje të re me PSG.

Megjithatë, ai thotë se nuk ka ndërmend të largohet nga kampionët e Ligue 1 këtë verë.

“Vitin e ardhshëm do të luaj në Paris Saint-Germain, kam ende një kontratë, do ta respektoj kontratën time”, u tha ai gazetarëve.

Mbappe bëri premtimin pasi u kurorëzua Lojtari i Vitit në Ligue 1 në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të UNFP për herë të katërt radhazi.

24-vjeçari u emërua gjithashtu në Skuadrën e Vitit së bashku me Lionel Messin, i cili humbi ngjarjen për të marrë pjesë në një koncert të Coldplay në Barcelonë.