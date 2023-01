“Mbaroi, kam arritur gjithçka” – Messi flet për herë të parë pas triumfit në Kupën e Botës

Lionel Messi i ka bërë të gjitha. Përveç Kupës së Ligës dhe Kupës së Francës, Lionel Messi ka fituar çdo garë në të cilën ka konkurruar dhe sigurisht, atë që ka më shumë rëndësi – Kupën e Botës.

Argjentinasi ka folur publikisht për herë të parë që nga momenti i kurorëzimit të tij me Kupën e Botës, pasi është rikthyer në aksion me Paris Saint-Germainin, pas disa javësh që mbeti duke festuar triumfin në Argjentinë.

Duke dhënë një intervistë për Andreas Kusnetzoff në Paris, Messi zbuloi se çfarë i tha familjes së tij pasi solli në shtëpi trofeun më të rëndësishëm nga të gjithë të tjerët.

“Unë u thashë atyre (familjes sime) se mbaroi pas kaq shumë kohësh, kaq shumë vuajtjesh, sepse ka pasur raste kur kam vuajtur shumë me kombëtaren. Shumë zhgënjime, duke qenë gjithmonë kaq afër dhe kurrë nuk kanë ndodhur. Kam marrë kritika nga të gjitha anët për një kohë të gjatë dhe e di që familja ime ka vuajtur njësoj si unë ose më shumë”, tha fillimisht ai.

“Ata gjithmonë donin të më tregonin se ishin mirë, se ishin të fortë. Por e di që përbrenda po vuanin shumë, jo vetëm se nuk ndodhi, por nga fjalët e ashpra që më thoshin, të cilat shkonin përtej futbollit. Kjo ishte ajo që më shqetësoi dhe më lëndoi vërtet. Ishte si mbyllja e rrethit. Ne fituam Kupën e Amerikës, fituam Kupën e Botës, kaq. Nuk ka mbetur asgjë, ka mbaruar”, shtoi 35-vjeçari.

Messi e udhëhoqi Argjentinën në finale në vitin 2014, por ata dështuan në finalen kundër Gjermanisë. Për shumë vite ai u akuzua se kishte “përfunduar” në skenën ndërkombëtare, pavarësisht statistikave të tij mbresëlënëse.

I pyetur se si u ndje kur e fitoi trofeun e çmueshëm në Katar, Messi mezi i nxori fjalët.

“Është e vështirë të shpjegosh se çfarë ndjeva në atë moment. Është pak si më parë me familjen time dhe gjestin e tyre, shumë gjëra të kalojnë në mendje dhe në të njëjtën kohë asgjë, sikur je ikur. Duke e shijuar atë moment, duke mos qenë në gjendje të besoja se më në fund ia dolëm”, tha shtatë herë fituesi i “Topit të Artë”.

“Unë po ju them se është shumë e vështirë të shpjegosh se si ndihesh në atë moment, por është pak e tillë – kaq, ka mbaruar, më ka ndodhur, kam arritur gjithçka me kombëtaren, kam arritur gjithçka në karrierën ime, te Barcelona,??individualisht, duke e mbyllur karrierën time në një mënyrë unike. Kur fillova me gjithë këtë, nuk e imagjinoja kurrë se do të ishte kështu. Arritja në atë moment ishte maksimumi”, vazhdoi tutje sulmuesi i Paris Saint-Germainit.

Pasi ka “përfunduar lojën” në sytë e shumë njerëzve, se si saktësisht ai e motivon veten do të jetë interesante për ta parë, ndërsa Lionel Messi ka vendosur një standard për përsosmëri për një dekadë e gjysmë.