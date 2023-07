Në 24 orët e fundit janë shqiptuar 1 mijë e 467 gjoba trafiku në vendin tonë.

Gjatë kësaj periudhe ka ndodhur një aksident me fatalitet, 25 aksidente me të lënduar dhe 19 me dëme materiale.

Sipas statistikave të përgjithshme të policisë, në 24 orët e fundit janë arrestuar 13 persona dhe shtatë janë dërguar në mbajtje.