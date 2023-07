Mbi 2 mijë çifte u shkurorëzuan në vitin 2022, prin Prizreni

Numri i çifteve që vendosën t’i japin fund martesës, ishte më i ulët në vitin 2022 krahasuar me atë paraprak, raporton Gazeta Sinjali.

Përmes një komunikate për media, Agjencia e Statistikave të Kosovës njofton se në vitin 2022, janë regjistruar 2,088 shkurorëzime.

Numri më i madh i shkurorëzimeve, sipas komunave, ishte në: Prizren (209 raste), ose 10,0%; Gjakovë (172 raste), ose 8,2%; Ferizaj (145 raste), ose 6,9%.

“Sipas kohëzgjatjes së martesës, dominon viti 5-9 me 31,5%, viti 10-14 me 14,5% dhe viti i katërt (4) me 9,1% e të shkurorëzuarve. Shkurorëzimet e regjistruara brenda Kosovës janë më pak në vitin 2022, krahasuar me vitin 2021”, thuhet në njoftim./GazetaSinjali/

