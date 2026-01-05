11.6 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

By admin

 

Gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 19 aksidente me të lënduar dhe 33 me dëme materiale.

Në 24 orët e fundit janë arrestuar 12 persona dhe tetë janë dërguar në mbajtje./

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Fokus

Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Një shtëpi është përfshirë nga zjarri paraditen e sotme në Prizren. Për pasojë një fëmijë 1-vjeç vdiq, derisa tre të tjerë u dërguan për...
Lajme

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Më 31 dhjetor, nga ora 22:00 deri në 00:00, Kalaja e Prizrenit do të jetë e hapur për qytetarët që duan të shijojnë fishekzjarrët...

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve

Incidenti tragjik në Prizren ku vdiq fëmija njëvjeçar, policia thotë se shtëpia u përfshi nga zjarri në “rrethana të panjohura”

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

Nisin homazhet në nderim të jetës dhe veprës së Nexhat Dacit

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Duda Balje: Me rezultatet aktuale, kam siguruar ulëse në Kuvend – herët të flitet për qeverinë

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Shukri Quni reagon për herë të dytë: Po e kërkoj vetëm votën time

