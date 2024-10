Mbi 2132 gjoba trafiku për një ditë në Kosovë

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2132 gjoba trafiku gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë.

Gjithashtu janë regjistruar 56 aksidente trafiku, nga to një me fatalitet, 28 aksidente me të lënduar dhe 27 të tjera me dëme materiale.

Po ashtu gjatë këtij 24 orëshi janë arrestuar 28 persona, 18 të tjerë janë dërguar në mbajtje dhe dy në vajtje dënimi.

