Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Driton Selmanaj, kryetar i Degës së LDK-së në Prizren dhe kandidat për deputet, ka reaguar pas procesit të rinumërimit të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, duke denoncuar manipulime të përmasave shqetësuese në të gjithë Kosovën.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Në një postim në rrjetet sociale, Selmanaj thotë se rinumërimi në komunën e Prizrenit po nxjerr të dhëna shqetësuese.

“Rinumërimi në Prizren, po nxjerrë të dhëna tejet shqetësuese, ku të gjithë kandidatëve të të gjitha partive politike pa përjashtim i janë prekur apo ndryshuar votat. Disa me dallime shumë të mëdha e disa më të vogla, por asnjë nuk i ka shpëtuar abuzimit apo ndryshimit të vullnetit qytetar”, ka shkruar Selmanaj.

Duhet theksuar se nga procesi i deritanishëm i rinumërimit të votave, Selmanaj ka minus 877 vota.

Selmanaj paralajmëron skenarë të mirorganizuar për abuzim masiv të votave dhe kërkon veprime të menjëhershme nga institucionet.

“Po e përsërisë atë që e kam thënë edhe për zgjedhjet e 9 shkurtit, se KQZ,Prokuroria dhe institucionet tjera kompetente, në kuadër të kompetencave ligjore dhe kushtetuese, duhet t’i ndërmarrin të gjitha veprimet që ta rikthejnë rregullsinë e procesit dhe me këtë abuzuesit të marrin dënimin e merituar. Vota e secilit qytetarë është e shenjtë dhe të gjithë pa përjashtim duhet të angazhohemi që ato të mbrohen me çdo kusht”, ka shkruar ai.

Selmanaj thekson se LDK duhet të udhëheqë misionin për mbrojtjen e procesit zgjedhor.

“Mbrojta e rregullsisë së procesit ku përmes votës shprehet vullneti politik i qytetarëve tanë, është misioni më PATRIOTIK që sot mund t’i bëjmë vendit tonë. Pa asnjë dyshim Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta udhëheqë këtë mision!”, u shpreh Selmanaj.

Ai përfundon me apelin se rinumërimi i votave në gjithë Kosovën është i domosdoshëm për të rikthyer besimin e qytetarëve.

“Rinumërimi i votave në gjithë Kosovën, është e vetmja mënyrë që zbardh të vërtetën dhe rikthen besimin e të gjithëve për këtë proces elektoral. Në zgjedhjet e 9 shkurtit KQZ dhe subjektet politike nuk kishin vullnet, uroj që tani mos ta bëjnë të njëjtin gabim!”, u shpreh ai. /Telegrafi/

