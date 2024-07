Mbi dy milionë euro dëme të shkaktuara nga moti i keq në Dragash

Kuku i Dragashit është fshati që u godit më së shumti nga reshjet e mëdha të breshrit të 26 qershorit.

Përpos pastrimit të fshatit, pjesa tjetër ende nuk është sanuar.

Komuna e Dragashit ka filluar rehabilitimin e rrugës, duke pastruar së pari mbeturinat që shkaktoi moti i lig atë ditë.

Në Komunën e Dragashit thonë se është punuar fillimisht për të kthyer në normalitet jetën në këtë fshat, ndërsa ngelet shumë për t`u bërë, pasi dëmet kapin shumën mbi 2 milionë euro.

“Kemi marrë masa dhe tashmë e kemi kthyer në funksion sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit, praktikisht një ndër kushtet më bazike të ekzistencës është plotësuar, mirëpo kemi edhe shumë punë për të bërë në lidhje me infrastrukturën , muret mbrojtëse, dhe pastrimin e lumenjve. Dëmet do me thënë kapin vlerën e mbi 2 milion euro në total, theksojmë se dëme të konsiderueshme kemi edhe në amvisëri, kemi shumë shtëpi banimi që janë të demoluara e të dëmtuara”, ka thënë Vetim Ramadani- Drejtor i shërbimeve publike në Dragash.

I gjithë vërshimi u shkaktua nga dalja nga shtrati i lumit të fshatit që shpesh përdoret edhe si deponi mbeturinash nga banorët. Përveç fshatit Kuk nga reshjet e dendura të shiut dhe breshrit dëme pësuan edhe disa fshatra të tjerë të trevës së Opojës dhe Gorës./rtk