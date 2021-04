Komuna e Prizrenit do të organizojë katër dëgjime publike lidhur me kornizën afatmesme buxhetore 2022-2024, ku do të merren propozimet dhe kërkesat e qytetarëve lidhur me projektet dhe shërbimet komunale.

Këto dëgjime do të organizohen me pjesëmarrje të kufizuar fizike, për shkak të situatës pandemike, ndërkaq për të mundësuar sa më shumë pjesëmarrje dhe gjithëpërfshirje, këto dëgjime do të organizohen edhe në formën “online” përmes aplikacionit Zoom.