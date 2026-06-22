Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, do të mbajë takimin e parë publik me qytetarët për punën e tij dhe të ekzekutivit komunal gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti.
Takimi do të mbahet më 30 qershor, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal (Shtëpia e Bardhë), me fillim nga ora 10:00.
“Takimi do të jetë i hapur për qytetarët, organizatat joqeveritare dhe të gjitha palët e interesuara. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi t’i parashtrojnë pyetje kryetarit dhe përfaqësuesve të ekzekutivit komunal, si dhe të japin komente e sugjerime për çështje me interes publik”, njofton komuna e Prizrenit.
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