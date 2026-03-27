Prizren
E premte, 27 Mars, 2026
Media sllovake për ndeshjen pas humbjes: “U shembëm si një shtëpi prej letrash”

Fitorja e madhe e Kosovës ndaj Sllovakisë në Bratisllavë ka marrë jehonë të gjerë edhe në mediat sllovake, të cilat e kanë pranuar me tone të ashpra humbjen dramatike të kombëtares së tyre.

Mediumi sllovak Sportovy ka shkruar se ekipi vendas u dorëzua plotësisht në pjesën e dytë, duke e cilësuar paraqitjen si një kolaps total.

“Ëndrra e Kupës së Botës është zhdukur. Sllovakët u shembën si një shtëpi prej letrash në pjesën e dytë”, shkruan kjo media, duke komentuar përmbysjen e Kosovës dhe rezultatin përfundimtar 4:3.

Kosova arriti të rikthejë gjithçka në pjesën e dytë të ndeshjes, duke treguar vendosmëri dhe karakter përballë një kundërshtari të fortë në transfertë.

Me këtë fitore, “Dardanët” janë kualifikuar në finalen e play-off-it për Kampionatin Botëror, ku do të përballen me Turqinë më 31 mars në Prishtinë. Turqia siguroi finalen pasi mposhti Rumaninë me rezultat 1:0.

Kjo fitore e rëndësishme e afron Kosovën edhe më shumë me realizimin e ëndrrës për pjesëmarrje në një Botëror, ndërsa reagimet nga mediat ndërkombëtare konfirmojnë impaktin e madh të këtij suksesi./KultPlus.com

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Identifikohet 70-vjeçari që u gjind pa shenja jete dje në Prizren

Më Shumë

Lajme

KosInvest hapi sot zyrën e re në Suharekë

Financim për fermerët dhe bizneset lokale KosInvest, institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe pjesë e rrjetit ndërkombëtar VisionFund International, që operon në...
Fokus

Arrestohet i dyshuari për aksidentin me fatalitet në rrugën Prizren–Gjakovë

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur më 22 mars 2026 rreth orës 18:20 në fshatin Pirane, në rrugën Prizren–Gjakovë, ku një person ka...

Masakra e Suharekës: Një familje e shfarosur nga krimi i organizuar i shtetit serb kundër shqiptarëve etnikë

Identifikohet 70-vjeçari që u gjind pa shenja jete dje në Prizren

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Malisheva rikthehet te fitoret, “shokon” Llapin

Çikat e Bashkimit nisin me fitore gjysmëfinalen e Play-offit

Moti sot me temperatura deri në 12 gradë Celsius

Të dielën ndryshohet ora, akrepat shkojnë 60 minuta para

Selmanaj përcjell urimet për Fitër Bajram nga KBI e Prizrenit

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Bashkimi U16 kampion i Kupës së Kosovës për meshkuj

Aksidentet me fatalitet në Prizren, nis task-forca për sigurinë në trafik

Prokuroritë nga Prizreni e Kukësi dakordohen për forcim bashkëpunimi

Meraku i varrmihësit të Kukësit

27-vjetori i masakrës së Krushës së Madhe, Osmani: Ishte krim me paramendim

