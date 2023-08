Mehmet Ali Pasha, njeriu që themeloi Egjiptin modern

Mehmet Ali Pasha lindi në një familje shqiptare në Kavala gjatë sundimit të perandorisë Osmane në Ballkan, më 4 mars 1769.

Për 43 vite ai ishte njeriu që qeveriste Egjiptin, nga 1805 deri më 1848. Gjatë qeverisjes së tij në Egjipt si i dërguari special nga Perandoria Osmane, ai e shtriu influencën e tij nga Egjipti i Sipërm deri në disa pjesë të Arabisë. Modernizimi që ai solli me influencën e tij politike në ushtri, ekonomi dhe në kulturë, mbahen edhe në ditët e sotme si disa prej lëvizjeve më brilante në sferën e liderve të mëdhenj të historisë.

Më vonë Ali Pasha do të rebelohej edhe kundër Perandorisë Osmane duke kërkuar pavarësinë e Egjiptit dhe Azisë Perëndimore, kjo solli një sërë konfliktesh dhe betejash midis Ali Pashait dhe Perandorisë Osmane, por me ndërhyrjen e europianëve, kryesisht Rusisë, Ali Pashai bëri një hap pas duke pranuar një pakt paqeje më 1840 duke reduktuar ushtrinë e tij për të mos qenë më rrezik për europën dhe Perandorinë Osmane por duke shijuar pushtetin e plotë në Egjipt dhe Sudan edhe për brezat që do ti vinin pas.

Mehmet Ali Pasha vdiq më 2 gusht 1849.