2.4 C
Prizren
E premte, 26 Dhjetor, 2025
Lajme

Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

By admin

 

Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, pritjet deri në 10 minuta janë regjistruar në pikën kufitare në Merdarë, ndërsa në pikat e tjera kufitare ato variojnë nga 3 deri në 5 minuta.

Përditësimi i fundit është bërë sot në orën 07:11.

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet
Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

