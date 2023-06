Zyrtare: Liria përforcohet me Mërgim Bajramin

Klubi i Futbollit, Liria ka njoftuar se ka nënshkruar me futbollistin Mërgim Bajrami.

Bajrami nga sezoni i ardhshëm do të jetë pjesë e skuadrës prizrenase.

“Mërgim Bajrami, edhe zyrtarisht është bërë pjesë e skuadrës së Lirisë”, thuhet në njoftim.

Ai, ka bërë karrierë në Cyrih, Grashopers, Shafausen.

“Jam i lumtur që arritëm marrëveshjen me klubin, prej nga kam dhe origjinën. Futbolli në Kosovë dhe në Prizren ka fansa shumë. Pres me padurim, të nisim me kampanjën stërvitore e më pas nisjen e garave”, ka thënë 23 vjeçari Bahrami, pas nënshkrimit të kontratës.