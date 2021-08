Merill, poeti mistik amerikan

James Merrill u njoh si një nga poetët kryesorë të brezit të tij. I lavdëruar për elegancën e tij me stil, ndjeshmëritë morale dhe transformimin e momenteve autobiografike në meditime të thella dhe komplekse, vepra e Merrill përfshin zhanret, përfshirë shfaqjet dhe prozën por pjesa më e madhe e shprehjes së tij artistike mund të gjendet në poezinë e tij.

Gjatë rrjedhës së gjatë të karrierës së tij, Merrill fitoi pothuajse çdo çmim të madh letrar në Amerikë, ai mori dy Çmime Kombëtare të Librit, “Nights and Days” dhe “Books of Numbers”, poezia e Merrill e frymëzuar nga Ouija “The Changing Light at Sandover” atij iu dha Çmimi Përurues Kombëtar Bobbitt për Poezinë nga Biblioteka e Kongresit për librin e tij “The Inner Room”. Ai gjithashtu mori Çmimin Bollingen në Poezi dhe Çmimin Pulitzer, ky i fundit për një libër me poezi okulte të quajtur Divine Comedies.

Libri i parë i poezive i Merrill u shtyp privatisht nga babai i tij gjatë vitit të tij të lartë të shkollës së mesme. Merrill ndoqi Kolegjin Amherst; megjithëse arsimimi i tij u ndërpre nga një qëndrim në ushtrinë amerikane gjatë Luftës së Dytë Botërore, e ardhmja e Merrill si poet ishte e vendosur gjatë viteve të tij në kolegj.

Në vitin 1946 ai botoi koleksionin e tij të parë, “The Black Swan”, megjithëse Merrill ishte i pasur gjatë gjithë jetës së tij, ai e kuptoi gjendjen e shumë artistëve dhe themeloi Fondacionin Ingram Merrill në vitin 1956, një dhuratë e përhershme e krijuar për shkrimtarët dhe piktorët.

Puna e hershme e Merrill, në “First Poems” dhe “The Country of a Thousand Years of Peace and Other Poems” u kritikua për këmbënguljen e saj në “soditjen estetike njohëse”, sipas fjalëve të James Dickey.

Në vitet 1960 Merrill filloi të përfshijë më shumë elementë autobiografikë dhe personalë në veprat e tij, duke çuar në “një varg të ashpër dhe kolokializuar të vargjeve” sipas Ian Hamilton në Washington Post World Book.

Merrill e konsideroi shkrimin e poemës së tij epike “The Book of Ephraim” si një rrëfim prozë, megjithëse ai përfundimisht e braktisi këtë ide. “The Book of Ephraim” i cili u shfaq në Komeditë Hyjnore, i konsideruar si përparimi i Merrill nxiti shumë kritikë të rivlerësojnë poetin.

James Merrill vdiq nga një sulm në zemër në shkurt të vitit 1995 ndërsa pushonte në Tucson, Arizona. Ai ka shkruar poezi dhe prozë deri në vdekjen e tij, duke trajtuar shpesh, në mënyra delikate, epideminë e AIDS -it që shkatërroi grupin e shokëve të tij dhe të cilës ai vetë iu nënshtrua./KultPlus.com