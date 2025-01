Mesjava me Superligën e basketbollit

Kjo mesjavë na sjell ndeshje nga xhiroja e 15 e Superligës në basketboll.

Skuadrat e Superligës patën vetëm një pushim të shkurtër, me xhiron e kaluar që u luajt më datat 28-29 dhjetor dhe ndeshjet e radhës do të luhen këtë mesjavë.

Të mërkurën mes vete luhen duelet Bashkimi vs. Trepça dhe Bora vs. Ylli, e të enjten luhen ndeshjet Vëllaznimi vs. Peja dhe Prizreni vs. Prishtina.

Të gjitha ndeshjet luhen me fillim nga ora 19:00.