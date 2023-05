Lionel Messi do të largohet nga Paris Saint-Germain këtë verë për të luajtur në Arabinë Saudite.

Messi, i parë gjerësisht si futbollisti më i mirë në botë, do të nënshkruajë një kontratë masive me vlerë prej 522 milionë funteve me skuadrën saudite Al-Hilal, raporton Dailymail, transmeton Klankosova.tv.

Lëvizja do ta shohë atë të rindez rivalitetin e tij me Cristiano Ronaldon, i cili luan për rivalët e Al-Hilal, Al-Nassr.