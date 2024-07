Messi dërgon Argjentinën në një tjetër finale të Copa America

Kampionia në fuqi, Argjentina, rezervoi vendin e saj në finalen e Kupës së Amerikës, pasi golat e Julian Alvarez dhe Lionel Messi i dhuruan një fitore 2-0 ndaj Kanadasë – në gjysmëfinalen e së martës në New Jersey.

Argjentina do të përballet ose me Uruguain, ose me Kolumbinë, në finalen e së dielës në Florida, një ndeshje që mund të jetë e fundit me ekipin për disa anëtarë të skuadrës, duke përfshirë Messin, Angel Di Maria dhe Nicolas Otamendi.

“Le të shijojmë atë që po përjetojmë si ekip kombëtar. Si grup nuk është e lehtë të jesh sërish në një finale, të konkurrosh sërish për të qenë kampion”, tha Messi për TyC Sports.

“Po e jetoj ashtu siç kam jetuar gjithçka kohët e fundit: duke e shijuar shumë dhe duke qenë i vetëdijshëm, siç ndodh me Fideo (Di Maria) dhe Ota (Otamendi), se këto janë betejat e fundit”.

Argjentina ka fituar një rekord prej 15 titujsh të Kupës dhe ka arritur në finale gjashtë herë në tetë edicionet e fundit, por Kanadaja u shkaktoi atyre probleme reale.

Në 20 minutat e para, Jacob Shaffelburg gjuajti dy herë nga pozicionet premtuese.

Megjithatë, pasi e mposhti presionin, Argjentina kaloi në avantazh, kur Rodrigo De Paul luajti përmes Alvarez, i cili u fut në mes dy mbrojtësve për të shënuar në minutën e 22-të.

Argjentina, fituese e Kupës së Botës 2022 dhe numri një në renditjen e FIFA-s, gradualisht mori kontrollin dhe Messi pati një shans për të dyfishuar epërsinë e tyre në minutën e 44-të, kur krijoi hapësirë me disa lëvizje përpara se të godiste gjerësisht.

Messi kishte luftuar me një dëmtim të muskujve më herët në turne, por u shfaq i rigjallëruar në një mbrëmje të nxehtë dhe të lagësht në stadiumin MetLife.

Ai shënoi golin e dytë të Argjentinës në minutën e 51-të.

Kështu, duke vulosur arritjen në një finale të radhës.Albanian Post