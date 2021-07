“Messi kurrë nuk do të bëhet si Maradona”

Pavarësisht se Lionel Messi së fundi e fitoi Kupën e Amerikës, titulli i tij i parë i madh me këtë kombëtare, fituesi i Kupës së Botës në vitin 1978 me Argjentinën, Mario Kempes, është i bindur se sulmuesi 34-vjeçar nuk duhet të krahasohet me Diego Maradonan.

Gjatë disa viteve të fundit është ndezur një debat nëse Messi ka arritur të bëhet një lojtar dhe udhëheqës më i mirë se bashkatdhetari i tij dhe legjenda e Argjentinës Maradona.

“Për Messin, fatkeqësia është se ai shihet si pasues i Diego Maradonas,” tha Kempes për “ESPN”.

“Dhe ai e ka shumë të vështirë të zbeh imazhin e Diegos, me idhujtarinë që ai ka marrë në të gjithë botën.

”“Nëse Messi dëshiron të jetë më i mirë se Maradona, ai nuk do ta arrijë kurrë atë edhe nëse i fiton katër Kupa Bote me radhë. Ai ende nuk e ka fituar Kupën e Botës. Pavarësisht se sa tituj fiton ose çfarë fiton, asnjëherë nuk mund të krahasohet me atë që bëri Diego.”, ka thënë në fund Kempes.