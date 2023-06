Messi largohet, tri skuadra luftojnë për dy vende në Evropë

Fituesi i Kupës së Botës me Argjentinën, Lionel Messi, dhe një prej lojtarëve më të mirë në histori të futbollit, të shtunën do ta zhvillojë ndeshjen e fundit me kampionin e këtij edicioni në Francë, Paris Saint-Germain.

Messi 35-vjeçar do të largohet nga skuadra parisiene me dy tituj rresht të fituar, ndërsa duelin e fundit do ta luajë kundër Clermontit të Elbasan Rashanit. Lajmi për largimin e Messit u konfirmua të premten në konferencën për shtyp nga trajneri i PSG-së, Christophe Galtier.