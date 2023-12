Messi zgjedhet sportisti i vitit 2023 nga “TIME”

Lionel Messi është zgjedhur sportisti i vitit 2023 nga prestigjozja amerikane “TIME”.

Ylli argjentinas dha intervistë për mediumin në fjalë, duke treguar se si zgjodhi për t’u transferuar në Inter Miami.

“E vërteta është se për fat të mirë, kisha disa opsione në tryezë që ishin interesante, dhe më duhej t’i analizoja dhe t’i mendoja, madje t’i peshoja me familjen time, përpara se të merrja vendimin përfundimtar për të ardhur në Miami”, tha Messi për “TIME”.

Ai konfirmon se kthimi i Barcelonës në shtëpi ishte një konsideratë e vërtetë.

“Opsioni im i parë ishte të kthehesha në Barcelonë, por nuk ishte e mundur”, tha shtatë herë fituesi i “Topit të Artë”.

“Unë u përpoqa të kthehesha, por nuk ndodhi. Është gjithashtu e vërtetë që më vonë po mendoja shumë për të shkuar në ligën saudite, ku e njoh vendin dhe ata kanë krijuar një kompeticion shumë të fuqishëm që mund të bëhet një ligë e rëndësishme në të ardhmen e afërt”, shtoi ish-sulmuesi i Paris Saint-Germainit e Barcelonës.

“Si ambasador i turizmit të vendit, ishte një destinacion që më tërhoqi, veçanërisht sepse më ka pëlqyer gjithçka që kam vizituar, për shkak të rritjes së futbollit në vend dhe për përpjekjet që po bëjnë për të krijuar një kompeticion të lartë”, vazhdoi ai.

Në fund, Messi për “TIME” deklaroi: “Ishte Arabia Saudite ose MLS, dhe të dyja opsionet më dukeshin shumë interesante”.

36-vjeçari tronditi globin duke refuzuar një kontratë nga një klub saudit që thuhet se vlente qindra milionë dollarë në vit dhe duke njoftuar në qershor se po nënshkruante me Inter Miamin. Nuk ishte vetëm lëvizja që ishte mahnitëse, por madhësia dhe shtrirja e marrëveshjes.

Përveç më shumë se 20 milionë dollarëve në vit që Inter Miami do t’i paguajë atij, fituesit të Kupës së Botës do t’i jepen aksione pronësore në klub pas daljes në pension dhe një shkurtim i paprecedentë i të ardhurave të fituara nga një partner mediatik i ligës – në këtë rast, “Apple”.

Ishte një marrëveshje që jo vetëm që pasqyroi talentin e pazhdukur të Messit në fushë, por gjithashtu vendosi një standard të ri për ndikimin dhe fuqizimin e atletëve.

Lionel Messi is TIME’s 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN

— TIME (@TIME)December 5, 2023