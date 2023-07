Mike Tyson gjen boksierin që i kujton veten

Mike Tyson u shfaq në fillim të viteve 1980 si fenomeni i ri në kategorinë e peshave të rënda. Ajo që e bënte të veçantë Tyson ishte instinkti i dukshëm vrasës jo vetëm në pamjen e tij, por edhe në stilin e tij të boksit.

Sa herë që një kundërshtar guxonte të futej në ring me Tyson, ishte e qartë se ata po kalonin një moment të pakëndshëm. Sepse Mike eci përpara për t’i goditur ata sikur jeta e tij varej prej saj dhe gjithmonë dukej kërcënues.

Kanë kaluar vite nga pensionimi i tij dhe ende nuk është shfaqur një tjetër peshë e rëndë si ai në historinë e fundit të boksit.

Megjithatë, divizionet e tjera janë ku mund të jetë ai luftëtar dhe vetë “Iron” Mike ka disa të dhëna se kush mund të jetë ai luftëtar. Ne po flasim për Isaac “Pitbull” Cruz të peshës së lehtë dhe ai ka një arsye që mori atë pseudonim. Sa herë që sulmon kundërshtarët e tij, boksieri meksikan ka një sjellje të ashpër dhe agresive.

Pibullët gabimisht konsiderohen agresivë, por ata janë të tillë vetëm kur kanë pronarë të tmerrshëm. Isaac Cruz e mori atë famë për shkak se sa agresiv është, deri në atë pikë sa vetë Mike Tyson e sheh tashmë ngjashmërinë.

Cruz do të përballet me Giovani Cabrera në një luftë në peshë të lehtë të shtunën e ardhshme. Tyson tha në “RingTV”: “Nuk e di nëse dikush është afër meje sot. Nëse do të më duhej të thosha se dikush është më i afërti me mua, do të thosha Isaac Cruz”.

“Ai është i shkurtër dhe kokëfortë për peshën e tij, si unë, dhe ai vjen tek ju. Njerëzit mund të mendojnë se unë do të thosha Tank, por Tank më kujton shumë Aaron ‘The Hawk’ Pryor”.

“E dua këtë si një kompliment të madh. Ju do të mendonit se Tank është një grindavec, por ai është me të vërtetë një boksier-goditës. Ai lëviz mirë. Ai lëviz mirë kokën. Ai mund t’ju mundë në të gjitha mënyrat. Ai mund t’ju nokautojë. Ose mund t’ju boksojë”.

“Cruz më kujton më së shumti se kush isha, ju vjen me qëllime të këqija. Dhe ai vazhdon të vijë drejt jush. Ai i dha Tank betejën e tij më të ashpër”, tha Mike Tyson.