Miliona jetë mund të shpëtohen, vaksinat kundër kancerit pritet të jenë gati më 2030

Miliona jetë mund të shpëtohen nga një grup novator i vaksinave të reja për një sërë sëmundjesh, përfshirë kancerin, thonë ekspertët.

Një firmë farmaceutike lidere tha se ka besim se ilaçet për kancerin, sëmundjet kardiovaskulare dhe autoimune, si dhe sëmundje të tjera do të jenë gati deri në vitin 2030. Studimet mbi këto vaksina po shfaqin gjithashtu “premtim të jashtëzakonshëm”, me disa studiues që thonë se progresi i 15 viteve është “zhdukur” në 12 deri në 18 muaj falë suksesit të vaksinës së Covid.

Dr Paul Burton, zyrtari kryesor mjekësor i kompanisë farmaceutike Moderna, tha se ai beson se firma do të jetë në gjendje të ofrojë trajtime të tilla për “të gjitha llojet e zonave të sëmundjes” brenda pesë viteve.

Firma, e cila krijoi një ndër vaksinat kryesore kundër koronavirusit, po zhvillon vaksina kundër kancerit që synojnë lloje të ndryshme të tumorit, shkruan The Guardian.

Burton tha: “Ne do ta kemi atë vaksinë dhe do të jetë shumë efektive dhe do të shpëtojë qindra mijëra, nëse jo miliona jetë. Mendoj se do të jemi në gjendje të ofrojmë vaksina të personalizuara kundër kancerit kundër llojeve të ndryshme të tumoreve për njerëzit në mbarë botën”. Ai tha gjithashtu se infeksionet e shumta të frymëmarrjes mund të mbulohen nga një injeksion i vetëm – duke i lejuar njerëzit që janë më të prekur të mbrohen kundër Covid, gripit dhe virusit sincicial të frymëmarrjes (RSV) – ndërsa terapitë me mRNA mund të jenë të disponueshme për sëmundje të rralla për të cilat aktualisht nuk ka ilaçe.

Terapitë e bazuara në mRNA funksionojnë duke u mësuar qelizave se si të bëjnë një proteinë që nxit përgjigjen imune të trupit kundër sëmundjeve.

Burton tha: “Unë mendoj se do të kemi terapi të bazuara në mRNA për sëmundje të rralla që më parë ishin të patrajueshme dhe mendoj se 10 vjet nga tani, ne do t’i afrohemi një bote ku vërtet mund të identifikoni shkakun gjenetik të një sëmundjeje dhe, me thjeshtësi relative, shkoni dhe modifikoni atë dhe riparoni atë duke përdorur teknologjinë e bazuar në mRNA”.