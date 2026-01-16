5.3 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Lajme

Ministria e Arsimit ua tërheq licencat 16 mësimdhënësve në Rahovec

By admin

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka marrë vendim për tërheqjen e 16 licencave të mësimdhënësve, si pjesë e përpjekjeve për garantimin e ligjshmërisë dhe standardeve profesionale në sistemin arsimor.

Lajmin e ka bërë të ditur ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, e cila ka theksuar se licencimi dhe rilicencimi i mësimdhënësve mbetet një mekanizëm kyç për sigurimin e cilësisë në arsim.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas saj, gjatë këtij mandati janë miratuar legjislacioni dhe udhëzimet e nevojshme, si dhe janë zhvilluar takime nëpër komuna për të siguruar që ky proces të zhvillohet me sukses, transparencë dhe në përputhje me standardet përkatëse.

Vendimi për tërheqjen e licencave vjen pas një inspektimi tematik të realizuar nga Inspektorati i Arsimit në një shkollë në Rahovec, ku janë konstatuar shkelje dhe mospërfillje e procedurave ligjore.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Bazuar në këto gjetje, janë dhënë rekomandime konkrete për institucionet përkatëse, të cilat duhet të zbatohen brenda afateve ligjore.

Raporti me gjetjet inspektuese i është dërguar paraprakisht Komunës së Rahovecit, ndërsa Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve ka vepruar në përputhje me kompetencat e tij ligjore.

Ministrja Nagavci ka theksuar se ky veprim dëshmon përkushtimin institucional për zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e integritetit të proceseve arsimore. Ajo ka paralajmëruar se MAShTI do të vazhdojë monitorimin dhe ndërhyrjen në çdo rast të shkeljes, duke garantuar transparencë, barazi dhe integritet institucional.

“Reformat në arsim kërkojnë përgjegjësi. Ne mbesim të përkushtuar për një arsim cilësor dhe me standarde,” ka deklaruar Nagavci.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit
Next article
A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Më Shumë

Kulture

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

Kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë në kullën e Ymer Pogës në Rogovë të Gjakovës, një aset i trashëgimisë kulturore që i përket...
Lajme

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët...

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Vështirësi në komunikacion në disa akse rrugore në Malishevë pas reshjeve të dendura

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Kryetari i Dragashit: Ata që shfrytëzojnë LDK-në për interesa personale, herët a vonë do të përballen me pasoja

Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për pagën minimale, nga janari 425 euro dhe 500 euro në korrik

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne