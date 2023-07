Miratohet Projektligji për çmimin e produkteve medicinale

Në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale ka kaluar Projektligji për çmimin e produkteve medicinale.

Mbledhja e paraparë të nisë në orën 10:00 dështoi, pasi deputetët e partisë në pushtet nuk ishin të pranishëm, por të njëjtit u mblodhën pas më shumë se gjysmë ore për ta kaluar këtë projektligj.

E këtë herë nga opozita në mbledhje mori pjesë vetëm deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu.

Ai tha për RTK-në se asnjë nga kërkesat e opozitës nuk janë marrë parasysh nga deputetët e mazhorancës.

Me këtë rast, ai, u shpreh se me kalimin e projektligjit do të dëmtohen prodhuesit vendor.

Por ndryshe u shprehën anëtarët e Komisionit nga mazhoranca, të cilët thanë se me kalimin e këtij projektligji do t’i jepet fund abuzimit me çmimet për barna.