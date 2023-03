Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka ndarë mirënjohje për kryetarin e SBASHK-ut në këtë qytet, Reshit Kushaj.

Mirënjohja është ndarë në Ditën e Mësuesit.

“Prof.Reshit së bashku me shumë mësues shtruan rrugën e dijes, nëpër të cilën ne sot ecim me krenari, por edhe me detyrimin që misionin e tyre ta çojmë gjithmonë e më shumë përpara”, tha ajo./PrizrenPress.com/