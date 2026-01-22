2.8 C
“Misioni duhet të vazhdojë”- Zafir Berishës i mbushen sytë me lot kur kujton ditën e Pavarësisë (VIDEO)

By admin

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Zafir Berisha, ka derdhur lot teksa kujtoi Ditën e Pavarësisë së Kosovës.

KLIKO LINKUN: https://www.facebook.com/reel/742192722290064

 

I ftuar në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Berisha deklaroi se misioni i gjeneratës së tij për liri, duhet të vazhdojë për shekuj të tërë, transmeton Klankosova.tv.

“Unë mendoj që misioni i gjeneratës time, më të vjetër, nuk ka përfunduar, pavarësisht se ne nuk kuptohemi, ose ndonjëherë sulmohemi në mënyrë të padrejtë për shkak të një stili të bërjes së politikës që bëjmë. Një gjë duhet ta kuptojmë, ne kemi një betim. Kur është shpallur Pavarësia e Kosovës, unë kam qenë deputet. Nga Prizreni deri para Kuvendit, një djalë që ende punon në komunën e Prizrenit, Ibrahim Thaqi, më ka shoqëruar me makinë, unë e kam dëgjuar këngën e Çamërisë. Lufta e UÇK-së ka përfunduar në Kosovë, ka vazhduar në Luginë të Preshevës, ka vazhduar në Maqedoni, por nuk ka vazhduar në Çamëri. Gjenerata ime, amanet për së gjalli fëmijëve, misioni duhet të vazhdojë, edhe 100 vjet, edhe 200 vjet”, tha Berisha në Klan Kosova.

